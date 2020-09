Nvidia GeForce RTX 3080 mostra i muscoli con molti AAA: fino a 100 fps a 4K con dettagli massimi e RTX attivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Poco fa abbiamo visto come l'imminente GeForce RTX 3080 di Nvidia sia in grado di demolire la GeForce RTX 2080 Ti in Doom Eternal, offrendo oltre 150 FPS a risoluzione 4K con tutte le impostazioni al massimo. Bene, sembra che Nvidia abbia condiviso ancora più dettagli sulle prestazioni per la sua ammiraglia di nuova generazione e sembra che sia completamente diversa dall'RTX 2080 Ti.Durante una sessione Q&A su Reddit, Justin Walker, direttore della gestione dei prodotti GeForce di Nvidia, ha condiviso nuove informazioni sulla scheda.Rispondendo al fatto che la Nvidia GeForce RTX 3080 con la sua memoria da 10 GB sarebbe sufficiente per eseguire titoli AAA di prossima generazione, Justin ha ... Leggi su eurogamer

Micron Technology ha annunciato la soluzione di memoria grafica separata più veloce al mondo, GDDR6X, la prima ad alimentare la larghezza di banda del sistema fino a un terabyte al secondo (TB/s). In ...

Doom Eternal alla massima potenza con Nvidia GeForce RTX 3080 in un video gameplay

Sta diventando sempre più chiaro che Nvidia sta alzando l'asticella con la nuova serie RTX 3000. La società ripone talmente tanta fiducia nei nuovi hardware, al punto di mostrare aperti confronti con ...

