Napoli-Teramo, gli azzurri salutano Castel di Sangro con un super Osimhen (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sangro (Aq) – Gli azzurri salutano Castel di Sangro con un super Osimhen, il neo acquisto azzurro firma la sua personale tripletta nel match contro il Teramo vinto dal Napoli per 4 a 0. Seconda amichevole stagionale per i ragazzi di mister Gattuso. Gli azzurri, questo pomeriggio, hanno affrontato allo stadio Patini di Castel di Sangro il Teramo, formazione che milita in serie C. La sfida porta a termine il ritiro del Napoli in Abruzzo. Si parte subito col botto e solo dopo 4 minuti il Napoli è già in vantaggio con il neo-bomber, Victor

