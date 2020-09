Napoli-Teramo 4-0, le pagelle: Osimhen va al doppio, Lozano ritrovato. Malcuit-Ghoulam ritrovano il sorriso (Di venerdì 4 settembre 2020) da Castel di Sangro, Antonio Gaito Ospina 6 - Un salvataggio su Cianci, dopo un errore goffo di Koulibaly, opponendosi col corpo. Per il resto è impegnato più che altro sul giro palla in uscita. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? Napoli-Teramo ?? Venerdì 4 settembre ?? Ore 17:00 ?? In pay-per-view sul canale 251 di @SkySport al prezzo di € 5,… - sscnapoli : ?? Napoli ?? Teramo ?? Venerdì 4 settembre ?? Ore 17:00 ?? In pay-per-view sul canale 251 di @SkySport al prezzo di €… - sscnapoli : ?? #NapoliTeramo, varchi aperti dalle ore 15:00. Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso allo stadio ??… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli-Teramo 4-0: ancora una tripletta per Osimhen - darioderrico : RT @Paroladeltifoso: Napoli-Teramo: gli azzurri calano il poker, ancora tripletta per Osimhen -