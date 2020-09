Moda, niente cena di Cracco in Galleria: troppi rischi (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - niente da fare. Il rischio sanitario potenziale è troppo alto. La Moda ingrana la marcia indietro . niente cena benefica dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio ... Leggi su ilgiorno

Milano, 4 settembre 2020 - Niente da fare. Il rischio sanitario potenziale è troppo alto. La moda ingrana la marcia indietro. Niente cena benefica dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele ...

Moda e calzature, la crisi fa paura

Sarà un autunno caldo, con la prospettiva di un inverno che non lascia intravedere niente di positivo. Per chi nel mondo del commercio si aspettava un’estate di ripresa dopo il lockdown, la delusione ...

