Michela Romeo del Catanzaro Femminile: “sogno di arrivare in Serie A” (Di venerdì 4 settembre 2020) Catanzaro Femminile – Ecco chi è Michela Romeo. Michela Romeo è una trequartista che nel passato campionato si è messa in evidenza nel Catanzaro. La duttile calciatrice, … L'articolo Michela Romeo del Catanzaro Femminile: “sogno di arrivare in Serie A” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

