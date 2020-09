Messi già si è arreso: «Resto a Barcellona un altro anno» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi è un grande calciatore ma come uomo politico lascia a dir poco a desiderare. La sua battaglia contro il Barcellona è durata qualche giorno, non di più. Si è arreso. Ha concesso un’intervista a goal.com in cui annuncia che resterà a Barcellona, che voleva andare via per cercare nuovi stimoli, ma che è impossibile pagare la clausola di 700 milioni. «Non avrei mai fatto causa al Barcellona che è il club della mia vita. Mi ha fatto male leggere che hanno messo in dubbio il mio amore per il Barcellona. Il mio comportamento in campo non cambierà. A Bartomeu ho detto per tutto l’anno che era il momento di separarsi. Ho messo tutto nero su bianco per evidenziare che lui non ... Leggi su ilnapolista

