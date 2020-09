LIVE – F1, GP Italia Monza 2020: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 4 settembre 2020) Pomeriggio di lavoro all’Autodromo Nazionale di Monza. Dopo la sessione mattutina alle ore 15:00 di venerdì 4 settembre si riaccenderà il semaforo verde in pit-lane in occasione delle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia. Per team e piloti ci saranno altri 90 minuti a disposizione per registrare nuovi dati nella telemetria e per portare avanti il lavoro nella simulazione qualifica e sul passo gara. Le prove libere 2 del GP d’Italia le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti di giornata e le dichiarazioni dei protagonisti. IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ? @Max33Verstappen a muro in uscita della Ascari (-50’ ?? #FP1) Ma la retromarcia risolve tutto ?? Il LIVE ?… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news. Ue accelera sul vaccino: prime dosi a novembre. LIVE - PE_Italia : ???????? Parlamento europeo a #Venezia77 @luxprize 4/09 Due incontri per discutere di industria creativa in Europa co… - ELAST_italia : ? E'LAST UPDATE ? ?? È molto pericoloso fuori di casa a causa del Covid19 e del tifone!! ELRINGs, fate compagnia agl… - ELAST_italia : ? E'LAST UPDATE ? ?? È molto pericoloso fuori di casa a causa del Covid19 e del tifone!! ELRINGs, fate compagnia agl… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia Coronavirus Italia, le news. Berlusconi ricoverato. Oms: vaccino diffuso a metà 2021. LIVE Sky Tg24 GP Italia, gli orari di Sky e Tv8

GP d'Italia che è pronto a raddoppiare in tv: oltre alla consueta diretta su Sky Sport F1, stavolta la gara andrà in onda live anche sul canale di Tv8. Di seguito tutti gli orari dell'ottava prova del ...

Mulan, la recensione del live action Disney che porta in vita la leggenda

Come Mulan, action epico diretto da Niki Caro che trasporta in live action la leggenda della guerriera cinese, distribuito in Italia unicamente sul servizio streaming Disney+ (a pagamento). A gennaio ...

GP d'Italia che è pronto a raddoppiare in tv: oltre alla consueta diretta su Sky Sport F1, stavolta la gara andrà in onda live anche sul canale di Tv8. Di seguito tutti gli orari dell'ottava prova del ...Come Mulan, action epico diretto da Niki Caro che trasporta in live action la leggenda della guerriera cinese, distribuito in Italia unicamente sul servizio streaming Disney+ (a pagamento). A gennaio ...