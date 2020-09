L'Imperatore turco in Italia: l'esperienza di Fatih Terim in Serie A (Di venerdì 4 settembre 2020) In occasione del suo 67esimo compleanno andiamo a ripercorrere le tappe più significative della lunga e vincente carriera da allenatore di Fatih Terim. Leggi su 90min

sportli26181512 : Ex Milan, oggi Terim compie 67 anni: Fatih Terim, l'Imperatore turco che ha fatto la storia in patria, senza riusci… -