Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 10 settembre: prima decade del mese di nuvole e addensamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni in Italia. Domenica al nord: iniziali molte nubi compatte su alpi e prealpi, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta anche al resto del nord-ovest e regioni alpine, con ancora fenomeni sparsi e di debole intensità, ma in sensibile intensificazione pomeridiana. Dalla serata maltempo diffuso su tutto il nord-ovest e regioni alpine, con i temporali che localmente potranno essere intensi sul nord-ovest. Centro e Sardegna: addensamenti bassi su Toscana settentrionale; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione. Temperature: minime in diminuzione su Liguria, Toscana, aree costiere tirreniche ... Leggi su meteoweb.eu

