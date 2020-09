L’annuncio di Pierluigi Diaco: doccia gelata per la Rai (Di venerdì 4 settembre 2020) L’annuncio di Pierluigi Diaco al pubblico di Io e Te sulla decisione dell’azienda che ha sospeso il programma dopo un sospetto caso di positività Pierluigi Diaco parla al pubblico di Io e Te dopo che la Rai ha chiuso anzitempo il programma per un caso sospetto di Coronavirus di una collaboratrice. La trasmissione sarebbe dovuta andare in onda fino a oggi, venerdì 4 settembre, ma già a fine agosto ha dovuto chiudere i battenti. Il conduttore ieri ha annunciato che la Rai non ha dato disposizione di andare in onda oggi per quella che doveva essere l’ultima puntata. La motivazione è perché ancora non è giunto l’esito del tampone che il conduttore ovviamente si augura sia negativo. Ritiene che sia giusta questa decisione, ringrazia il ... Leggi su bloglive

fanpage : 'La sicurezza prima di tutto', #ioete non torna in tv, l'annuncio di Pierluigi Diaco -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio Pierluigi Diaco stizzito: «Fate silenzio». Troppo rumore durante la diretta di Io e te Corriere TV