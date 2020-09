La quercetina potrebbe aiutare a combattere il Covid-19? (Di venerdì 4 settembre 2020) (foto: Scripps Research Institute)Non è la prima volta che si parla di molecole di origine naturale (in passato di molecole endogene) in grado di aiutare a combattere l’infezione da Covid-19. Ora è il turno della quercetina, un flavonoide molto diffuso presente in molte specie vegetali, che risulta inibire il Sars-Cov-2 combattendo uno dei processi con cui questo virus si riproduce. Ad affermarlo è uno studio internazionale cui ha preso parte anche l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche. Il risultato, pubblicato sulla rivista International journal of biological macromolecules, è per ora frutto di simulazioni computazionali e deve essere approfondito e confermato da ulteriori ricerche. Come sempre ci vuole cautela La ... Leggi su wired

