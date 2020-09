La partita del cuore, Alessandra Amoroso si infortuna in campo: “Non va bene, mi sono fatta male” (Di venerdì 4 settembre 2020) “La partita del cuore” si è presentata con un nuovo “format”, dopo 29 anni. Quattro squadre si sono sfidate in campo allo stadio Bentegodi di Verona, in due partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna, con le due vincitrici che si sono contese la finalissima tra rigori e gol a sorpresa. “Chi vincerà La partita del cuore? – Edizione Speciale 2020”, è stata condotta da Carlo Conti e ha visto in azione artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo per sostenere la raccolta fondi, promossa da Music Innovation Hub per gli operatori del settore della musica. Per la prima gara sono stati sorteggiati il Team Salmo e il Team Giletti finita 3-2, dopo i calci di rigore. Poi si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiRadio2 : Quella prima edizione della Partita del Cuore, #FabrizioFrizzi e @LbarbarossaLuca se la ricordavano bene...… - Comincini : Governo candida #Milano a sede del Tribunale Unificato dei #Brevetti. La scelta valorizza la vocazione all’innova… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa del CT Roberto #Mancini e di Alessandro #Florenzi alla vigilia d… - GrendelFTMoor : RT @GiulioTerzi: Partita doppia su #Navalny: in gioco la tenuta del sistema #Putin e la leadership europea della #Merkel - pierolacorazza : RT @hyperbros: Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: anche secondo Ipsos non c'è partita, voterà sì il 71%. Anche gli ele… -