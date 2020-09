Infortunio Ronaldo, il ct del Portogallo: “Non guarisce in poco tempo” (Di venerdì 4 settembre 2020) Infortunio Ronaldo – Nuovo problema dalle Nazionali. Dopo lo stop di Bernardeschi, arriva un altro stop. CR7 non sta bene. Cristiano Ronaldo soffre di un problema al piede che gli farà saltare il primo match della Nations League del Portogallo. Problema non molto grave ma fastidioso, che non permette al portoghese di allenarsi con tranquillità, mettendo in dubbio la sua presenza con la Nazionale lusitana. Infortunio Ronaldo, le ultimissime su CR7 A rendere il quadro un po’ più cupo, però, è l’allenatore dei lusitani Fernando Santos, che ha confermato i dubbi riguardo alla presenza del suo asso.”Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa ... Leggi su juvedipendenza

