Infortunio Cristiano Ronaldo: il portoghese salta anche il secondo allenamento in Nazionale (Di venerdì 4 settembre 2020) Novità sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, ko con il suo Portogallo. Il giocatore non si è allenato nemmeno oggi Una infezione al dito del piede del destro sta causando dei problemi a Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riferito poco fa da Sky Sport, il giocatore, ora in ritiro con il Portogallo non si è allenato. secondo allenamento consecutivo saltato per il giocatore della Juventus che si sta curando con gli antibiotici. Non è ancora certa la sua assenza contro la Croazia domani. Oggi la conferenza del c.t. Santos. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

