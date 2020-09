Il Profagri di Salerno ha già il suo… capoclasse (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti È partita in queste ore, presso l’istituto agrario Profagri di Salerno, la prima vinificazione all’interno della modernissima cantina della scuola inaugurata per l’occasione che ha rappresentato anche il ritorno a scuola ancor prima dell’avvio delle attività didattiche in presenza, di alcuni studenti. Dopo la vendemmia effettuata alle prime luci dell’alba a Capaccio Paestum, dove è presente un vigneto di oltre 2 ettari, le uve, trasportate a Salerno, per mano di alunni esperti guidati dall’enologo della scuola, sono state sottoposte alla diraspatura e pigiatura. Le prime fasi della vinificazione hanno visto ovviamente anche il coinvolgimento diretto del Dirigente scolastico che ha, insieme ai suoi studenti, inaugurato le moderne macchine ... Leggi su anteprima24

