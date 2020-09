Il pallone nero, ovvero l’Africa nel calcio (Di sabato 5 settembre 2020) Da trent’anni Lugi Guelpa, giornalista, frequenta l’Africa del calcio ricca di storie di vincitori, di vinti e di stregoni che si intrecciano tra di loro come scrive nel suo libro pallone nero (Ed. Urbone publishing, euro 15) pubblicato a giugno di quest’anno. «L’ispiratore di questo viaggio nel calcio del continente nero è stato Gianni Mura», ci tiene a sottolineare Guelpa. «Lo scorso agosto eravamo a pranzo a Milano e mi chiese a bruciapelo se fossi disposto a scrivere pallone nero, … Continua L'articolo Il pallone nero, ovvero l’Africa nel calcio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Alessandro_Ill : RT @boninisyzidanes: @marcomaioli1 Tipo: pallino di dieci centimetri di diametro nero. Chi lo tiene per più tempo a fine partita ha mezzo g… - marcomaioli1 : RT @boninisyzidanes: @marcomaioli1 Tipo: pallino di dieci centimetri di diametro nero. Chi lo tiene per più tempo a fine partita ha mezzo g… - boninisyzidanes : @marcomaioli1 Tipo: pallino di dieci centimetri di diametro nero. Chi lo tiene per più tempo a fine partita ha mezz… - MilanistaFAZZO : RT @GoalItalia: 'Mi voleva la Juve ma ho scelto il Milan perché non aveva vinto ancora niente' ?? Pallone d'Oro e Campione d'Europa con l'O… - sanapurcella : RT @MilanPress_it: Tanti auguri Rossoneri a @GullitR che compie 57 . Tutti ricordano il Tulipano Nero. Ex Pallone d'Oro, grande stella del… -

Ultime Notizie dalla rete : pallone nero Il pallone nero, ovvero l'Africa nel calcio | il manifesto Il Manifesto Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' icona del Grande Milan

Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...

La maglia arancione della Juve e le tradizioni del pallone

TORINO. La Juventus in arancione - le Zebre orange? - diciamocelo, è come il Barça in rosa o la Sampdoria in nero: una blasfemia cromatica. La Caporetto della nuance, e - fatti salvi i daltonici, che ...

Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...TORINO. La Juventus in arancione - le Zebre orange? - diciamocelo, è come il Barça in rosa o la Sampdoria in nero: una blasfemia cromatica. La Caporetto della nuance, e - fatti salvi i daltonici, che ...