Glav1ve torna a far parte del roster attivo di Astralis (Di venerdì 4 settembre 2020) Lukas “⁠gla1ve⁠” Rossander torna ufficialmente a far parte del roster attivo della squadra di esports Astralis prendendo il posto di Patrick “⁠es3tag⁠” Hansen a partire dal primo match in ESl Pro League Season 12. Gla1ve torna a far parte attivamente di una squadra e soprattutto a giocare dopo circa tre mesi e mezzo di inattività. Aveva deciso di lasciare il suo posto verso la metà del mese di maggio con motivazione il dover recuperare dallo stress e dallo sfinimento. Proprio per questo il suo posto era stato preso per concludere la stagione in corso da Jakob “⁠JUGi⁠” Hansen mentre a partire dall’estate era stato ingaggiato ... Leggi su esports247

