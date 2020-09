Giulia De Lellis colpisce ancora: messaggio skin positivity a Venezia 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) skin positivity con Giulia De Lellis alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer, con quasi 5 milioni di follower su Instagram, ha letteralmente rubato la scena sul Red Carpet quest’anno. Sono davvero molti i commenti positivi per il look che ha sfoggiato Giulia, sebbene non manchino le critiche. Ed ecco che qualche foto mostra … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

alessiobae : RT @ansiaeparanoia: comunque giulia de lellis era ed è uno spettacolo, e l’ha dimostrato, complimenti davvero #giuliadelellis #Venezia77 - alessiobae : RT @IoSonoSpiderMan: Triste leggere le critiche mosse contro Georgina. Ma è triste anche che lei, Giulia De Lellis ed Elodie presenzino al… - alessiobae : RT @ItsViola___: Ma vogliamo parlare della bellezza di Giulia De Lellis... Pazzesca come sempre GG?? #giuliadelellis - alessiobae : RT @Una_Gioia_Mai: Ma perché Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez al festival del cinema di Venezia e ragazzi che seguono davvero il cinem… - alessiobae : RT @90slion: Io non sopporto Giulia De Lellis ma perchè CRITICARLA sull’acne? Non sceglie lei di averla, é una malattia della pelle. Che de… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis, sfida in bianco a Venezia DiLei Venezia 77: sul red carpet la regina è ancora Cate Blanchett che ricicla un look del 2016

La seconda serata della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è ancora una volta all'insegna della presidente della giuria, Cate Blanchett. La star ha rubato la scena come già era su ...

Platinette attacca Giulia De Lellis: «Una meringa al Festival di Venezia»

Una battuta che ha scatenato i commenti sul profilo di Platinette: «Una #meringa al #festivaldivenezia». Così il conduttore radiofonico ha attaccato Giulia De Lellis sbarcata in Laguna con un vestito ...

La seconda serata della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è ancora una volta all'insegna della presidente della giuria, Cate Blanchett. La star ha rubato la scena come già era su ...Una battuta che ha scatenato i commenti sul profilo di Platinette: «Una #meringa al #festivaldivenezia». Così il conduttore radiofonico ha attaccato Giulia De Lellis sbarcata in Laguna con un vestito ...