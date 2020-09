Giannini: Italia riparte ma in Regione Lazio non si riuniscono commissioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Se prima della pausa estiva le commissioni consiliari sono state convocate alla Pisana, con la ripresa dei lavori le sedute si sono inspiegabilmente ricominciate a svolgere per via telematica”. Lo dichiara Daniele Giannini consigliere regionale della Lega. “Per quanto si registri una prevedibile impennata dei contagi, che comunque non desta le preoccupazioni dei mesi precedenti, e’ impensabile- continua il consigliere- che l’esame di provvedimenti importanti o la soluzione di argomenti complessi siano affrontati ‘da remoto’, con tutti i disagi che tale modalita’ comporta”. “Chiediamo- conclude Giannini- che i consiglieri regionali siano posti nelle condizioni di esercitare le loro funzioni in modo ottimale. Ecco perche’ auspichiamo che la politica non ... Leggi su romadailynews

