Emergenza sbarchi | pure i grillini siciliani chiedono la testa della Lamorgese

Roma, 4 set – L'Emergenza sbarchi in Sicilia scuote la maggioranza giallofucsia, con i grillini dell'Assemblea regionale che chiedono la testa del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Immediata la nota d'obbligo del M5S nazionale, che conferma pieno sostegno alla titolare del Viminale. Ma il problema resta, e l'esecutivo Conte offre il fianco all'opposizione, che coglie l'occasione per attaccare la maggioranza sulla fallimentare se non criminale gestione degli sbarchi. M5S Sicilia: "Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte" "Giuseppe Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte – dicono i deputati del M5S all'Ars dopo la ...

A Lampedusa cominciano le operazioni per svuotare l’hotspot, dopo l’accordo trovato in seguito al vertice col governo. Circa un migliaio di migranti dovrebbe lasciare l’isola mentre si aggiunge una nu ...

