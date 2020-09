Diffondono un video dove a Catania urlano «buffone» a Giuseppe Conte, ma è del 2019 ed era Matteo Salvini (Di venerdì 4 settembre 2020) A seguito di una segnalazione al numero Whatsapp 3518091911 ci viene fatta richiesta di verifica riguardo un video pubblicato via Facebook dall’utente Arturo Mazzeo nel quale i cittadini di Catania avrebbero urlando «buffone!» al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: Mentre il giornale di regime Il Fatto Quotidiano che ha anche preso 2,5 milioni di finanziamento dallo Stato altrimenti sarebbe fallito, per pubblicare continue bufale e falsi sondaggi inventati da loro per scrivere che Conte sarebbe il presidente più amato dagli italiani, tra l’altro non votato da nessuno, la realtà è questa: guardate il video, perché le TV ormai serve del regime non ve lo faranno vedere. Oggi da Catania ... Leggi su open.online

