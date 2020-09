De Laurentiis: “Radio Kiss Kiss può fare la radio ufficiale di una squadra campana di serie B” (Di venerdì 4 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis attacca ancora radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del Napoli (ancora per poco, a suo dire): “Ho visto un comunicato, non hanno capito nulla. La mia querelle con radio Kiss era per i signori Niespolo, gli editori. Ma come, io spendo centinaia di migliaia di euro per le indagini Nielsen, certifichiamo 83 milioni di tifosi in Occidente e io debbo avere la violenza di non mandare in onda nazionale il ritiro le interviste… ma perché? Se vuoi intervistare Osimenh, che viaggia sulla bocca del mondo, e l’ho pagato 80 milioni, perché lo debbo dire solo alla Campania? Ve l’ho detto sempre con le buone, sono tre anni. Mi avete stancato. Voi potete ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Laurentiis: “Radio Kiss Kiss può fare la radio ufficiale di una squadra campana si serie B” “Questa situazione… - titty_napoli : RT @perchetendenza: 'De Maggio': Per il suo acceso confronto con Aurelio De Laurentiis su Radio Kiss Kiss - mik__ka : @NoEraMilone De Laurentiis è il primo interlocutore del secondo quotidiano sportivo italiano e di molti siti che si… - CarlottaMiller_ : RT @SessoJuveRnR: Non so se sto godendo più per radio Kiss Kiss che se lo merita per De Laurentiis che non perde occasione di dimostrare il… - Alessandro_Ill : RT @SessoJuveRnR: Non so se sto godendo più per radio Kiss Kiss che se lo merita per De Laurentiis che non perde occasione di dimostrare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Radio Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista