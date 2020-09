Covid, via ai test rapidi a scuola per una ripartenza in sicurezza (Di venerdì 4 settembre 2020) La sperimentazione dei test rapidi per individuare il Covid-19 procede bene e presto potrebbe arrivare il via libera su scala nazionale. Dopo i porti e gli aeroporti , il Ministero della salute pensa ... Leggi su quotidiano

SanofiIT : Al via la sperimentazione clinica di fase 1/2 del vaccino contro Covid-19 sviluppato da Sanofi e GSK. La fase 3 pot… - valigiablu : COVAX, il programma dell’OMS per l’accesso globale al vaccino anti COVID-19. L’UE aderisce, gli USA restano fuori… - rtl1025 : ?? Comitato tecnico scientifico ha dato via libera alla #mascherina trasparente anti-Covid. Il nome tecnico è 'masch… - paoloigna1 : Donazioni di sangue in calo con il Covid. E saltano gli interventi programmati - dabos1973 : RT @Alien1it: Chi ha infettato il vecchietto? Ora tutti in piedi ai suoi piedi... #SilvioBerlusconi ricoverato a #Milano VIPs al #SanRaffae… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Le sfide globali al tempo del Covid, al via il Forum Ambrosetti a Cernobbio Il Sole 24 ORE Roma, Chateaubriand in rivolta

Poi, alla fine, in coda a ragionamenti e distinguo, convincimenti e apologie, malesseri e apprensione, l’orgoglio italico rialzò la testa, complice la pandemia: «Sapete che c’è? Meglio la scuola itali ...

Scuola, i grembiuli potrebbero essere utili contro il Covid-19 per i pediatri

Il Covid-19 ha cambiato moltissime regole e l’inizio dell ... presidio protettivo perché basta metterlo in lavatrice al rientro a casa per ‘lavare via’ i germi che potrebbero portare raffreddore, ...

Poi, alla fine, in coda a ragionamenti e distinguo, convincimenti e apologie, malesseri e apprensione, l’orgoglio italico rialzò la testa, complice la pandemia: «Sapete che c’è? Meglio la scuola itali ...Il Covid-19 ha cambiato moltissime regole e l’inizio dell ... presidio protettivo perché basta metterlo in lavatrice al rientro a casa per ‘lavare via’ i germi che potrebbero portare raffreddore, ...