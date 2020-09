Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di venerdì 4 settembre 2020) A causa della comparsa di alcuni sintomi di Covid-19, Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo la comparsa di nuovi sintomi di Covid-19. Un ricovero “a scopo precauzionale”, “il quadro clinico non desta preoccupazioni”, hanno riferito fonti di Forza Italia. L’ex … Leggi su 2anews

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Reuters : Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - arual812 : RT @perchetendenza: 'San Raffaele': Perché Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per un 'lieve aggrava… - RobbyDW : Coronavirus: Italy ex-PM Silvio Berlusconi in hospital - BBC News -