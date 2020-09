Coronavirus, ok del Cdm a congedi straordinari e smart working per i lavoratori con figli under 14 in quarantena (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)Nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella sera del 3 settembre per le misure anti-Covid in vista della ripresa della scuola «sono previste misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di 14 anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli». E’ quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il Cdm. L’obiettivo del decreto è «far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica». In merito al trasporto pubblico «in considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il ... Leggi su open.online

GiovanniToti : Un grande evviva per #Amelia che a 108 anni ha sconfitto il #coronavirus! Tosta, tenace e determinata come una vera… - RaiNews : L'ex presidente del Consiglio è in isolamento ad Arcore #Berlusconi #COVID19 - annatrieste : Non mi posso prendere un attimo di pausa che Gucci sdogana la sguessera, i giocatori del Napoli si fanno l'idromass… - christianrocca : RT @Linkiesta: L’ex presidente del Consiglio è stato ricoverato questa mattina per alcuni accertamenti dopo che due giorni fa era risultato… - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Ferie in Sardegna, obbligo di test [LEGGI: -