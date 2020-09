Coronavirus, in Lombardia 337 nuovi casi e 6 decessi (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - I nuovi casi di Coronavirus in Lombardia salgono oggi a 337 , contro i 228 di ieri, ma a fronte di 27.324 tamponi contro i 14.077 di ieri. Il rapporto tra il numero dei ... Leggi su ilgiorno

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+60), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 22… - RegLombardia : #LNews Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a So… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verbale Cts 3 marzo: proposta zona rossa Alzano e Nembro #alzano - aperru1 : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, test nelle scuole a insegnanti e operatori: 2.723 sono positivi - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia 337 nuovi casi su oltre 27mila tamponi -