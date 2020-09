Coronavirus, Berlusconi ricoverato a Milano: riscontrato inizio di polmonite bilaterale (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che risultato positivo al Coronavirus. Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, stato ricoverato ... Leggi su gazzettadelsud

Silvio Berlusconi – si apprende – è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al covid. Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è s ...Silvio Berlusconi è ricoverato dalla scorsa notte all’ospedale San Raffaele di Milano dopo che è stato riscontrato un aggravamento delle sue condizioni di salute per via del coronavirus. Si è appreso, ...