Caprari in arrivo, Benevento e Sampdoria rivedono la formula (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è un altro Gianluca in arrivo, pronto a vestirsi di giallorosso. Per la soddisfazione di Oreste Vigorito. Dopo aver ufficializzato Lapadula, il Benevento sta per accogliere anche Caprari. I dubbi sorti negli ultimi giorni sono stati spazzati via, con il giocatore che ha accettato di lasciare la Sampdoria per sposare il progetto sannita. Il club di via Santa Colomba riconoscerà a Massimo Ferrero una cifra vicina al milione e mezzo di euro per il prestito, mentre sarebbero cambiate le condizioni del riscatto. In un primo momento si era raggiunto l’accordo sull’obbligo in caso di salvezza del Benevento, per un prezzo di 7,5 milioni. Prezzo invariato, ma Pasquale Foggia avrebbe ottenuto un ... Leggi su anteprima24

Dopo Gianluca Lapadula, un altro attaccante sta per arrivare a Benevento. Il reparto offensivo di Pippo Inzaghi potrà così contare su un volto nuovo che conosce molto bene la Serie A.

Benevento, arriva Caprari: cambiano le cifre dell’operazione

Gianluca Caprari è praticamente un nuovo calciatore del Benevento. Manca solo l'ufficialità ma i dettagli dell'operazione sono ulteriormente cambiati, rispetto a quanto deciso giorni fa.

