Calciomercato Sassuolo: Rogerio a un passo dal Newcastle, i dettagli (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Sassuolo: il difensore Rogerio è molto vicino al trasferimento al Newcastle. Affare da 14 milioni di euro Rogerio è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Newcastle. Il terzino sinistro del Sassuolo si trasferirà in Inghilterra per una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Come riporta Gianluca Di Marzio La trattativa è ormai in chiusura. Le due società stanno sistemando gli ultimi dettagli in questi minuti, ma l’operazione procede spedita verso una conclusione positiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il terzino del #Sassuolo è a un passo dal #Newcastle - DiMarzio : Operazione da 25 milioni di euro tra #Sassuolo e #Braga - SARTHAME : RT @DiMarzio: Il terzino del #Sassuolo è a un passo dal #Newcastle - BombeDiVlad : ??? #Calciomercato - #Sassuolo, #Rogerio verso la #PremierLeague: fumata bianca in arrivo?? #LBDV #LeBombeDiVlad - CorkScrew12 : RT @DiMarzio: Il terzino del #Sassuolo è a un passo dal #Newcastle -

