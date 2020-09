Bellanova, le risorse non spese rimarranno a disposizione del settore vino (Di venerdì 4 settembre 2020) Piena sintonia di intenti tra il ministro all’agricoltura e gli esponenti della filiera sul destino delle risorse non utilizzate, utili a sostenere il rilancio del vino italiano. “Le risorse non utilizzate per alcuni degli interventi approvati nel corso dell’emergenza sanitaria rimarranno a disposizione del settore del vino”. Lo ha ribadito ieri, nel corso della conferenza stampa sulla vendemmia 2020 organizzata da Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. “Magari non tutte le misure individuate hanno avuto il risultato immaginato all’inizio. Penso – ha aggiunto la ministra – alla misura sulla distillazione, definita dopo un confronto anche complicato ... Leggi su vinonews24

Notiziedi_it : Vino: Bellanova, ‘risorse restano al settore ma sforzo collegiale per spenderle’ - WineNewsIt : .@TeresaBellanova: le #risorse stanziate per il #settore del #vino e non utilizzate restano a disposizione. Dalla p… - scarci : Bellanova: 97 milioni di risorse pubbliche da rimettere nella filiera del vino entro fine anno - Agricolae1 : #VINO @TeresaBellanova @Mipaaf_ : RISORSE NON SPESE SARANNO RIATTIVATE IN FAVORE DEL SETTORE. #UIV: TRA PROPOSTE DI… - Notiziedi_it : Vino: Bellanova, ‘risorse restano al settore ma sforzo collegiale per spenderle’ -