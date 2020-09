Ayrton Senna: Netflix produce una serie tv basata sulla vita del pilota di Formula1 (Di venerdì 4 settembre 2020) Ayrton Senna Il mito di Ayrton Senna è pronto a rivivere. Netflix ha infatti annunciato la preparazione di una nuova serie tv incentrata sulla vita del famoso pilota di Formula 1 brasiliano, venuto a mancare a Bologna, in seguito ad un incidente di gara avvenuto ad Imola, il 1° maggio 1994. Una produzione, suddivisa in 8 episodi, che vedrà il coinvolgimento della famiglia di Senna. Prodotta da Caio Gullane, la serie avrà come obiettivo principale quello di raccontare aneddoti inediti legati alla vita di Ayrton Senna, per mostrare che tipo di uomo fosse anche al di là dei circuiti automobilistici. La narrazione ... Leggi su davidemaggio

