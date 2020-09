ADL: "Fabian richiesto? Nessuna offerta, ma certe notizie escono fuori ad arte..." (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella conferenza stampa di fine ritiro (qui), il presidente Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sui rumors delle ultime ore su grandi offerte epr Fabian. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : ADL: 'Fabian richiesto? Nessuna offerta, ma certe notizie escono fuori ad arte...' - news24_napoli : Giordano: “Il City non parla con ADL perché ci fu un affronto. Fabian… - SindromeN : @Torrenapoli1 #Fabian é tra i migliori giocatori del @sscnapoli , giocatore attorno al quale bisognerebbe impostare… - DribblingWorld : Parla il Presidente ?? 'Fabian il più richiesto? Se ci passa le informazioni... io non ho notizie di grandi offerte… - AchilleSanges91 : @scottotweet Io lo terrei e venderei Fabian! Anche se ADL è furbo ed aspetta il prossimo europeo per venderlo al ma… -