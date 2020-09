A Roma tornano le biciclette Jump, ma a gestirle sarà Lime (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Dopo tre mesi di stop del servizio, per il passaggio di proprietà, le bici rosse in sharing di Jump tornano in funzione a Roma, da oggi sono nuovamente in strada circa 2.000 mezzi a pedalata assistita. Ora a gestirle sarà Lime, subentrato ad Uber, si potranno affittare dalla stessa app con cui l'azienda propone monopattini elettrici. Prezzo del noleggio: un euro allo sblocco e 20 centesimi al minuto. Il perimetro in cui sarà operativo il servizio include il centro storico, l'Esquilino, San Giovanni, i Parioli, Pinciano, Flaminio, Trieste, San Lorenzo, Prati, Garbatella e Ostiense. "È una rivoluzione della mobilità che sicuramente è partita indietro nel tempo ma durante il Covid è stata incrementata. Il ... Leggi su agi

