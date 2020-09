WRC, il mondiale rally riparte dall'Estonia (Di giovedì 3 settembre 2020) Finalmente dopo ben 173 giorni di stop a causa della pandemia del Covid-19 , il 3 settembre a Tartu in Estonia riprende il Campionato del Mondo rally 2020 . Dopo la vittoria di Ogier in Messico , ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

autosprint : #WRC, il mondiale rally riparte dall'#Estonia - FormulaPassion : #WRC | #RallyEstonia 2020: il Mondiale riparte da una tappa inedita - AndreaEttori : RT @federicob95: Finalmente in questo weekend torna il #WRC, con il primo #RallyEstonia a valenza mondiale! - federicob95 : Finalmente in questo weekend torna il #WRC, con il primo #RallyEstonia a valenza mondiale! - Total_Italia : Anche il Campionato Mondiale Rally @OfficialWRC è pronto a ripartire, destinazione Estonia. In questo campionato… -