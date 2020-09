"Un pavimento di esseri umani": così è ridotto l'hotspot di Lampedusa (Di giovedì 3 settembre 2020) Federico Garau L'intervista del "Corriere" al dottor Cristoforo Pomara, capo ispettore incaricato di verificare le condizioni dei centri in cui sono ospitati i migranti: "In quell’hotspot c’è un rischio imminente e concreto di incolumità, per tutti" Le condizioni di degrado e rischio sanitario in cui verte l'hotspot di Lampedusa sono ormai un problema conclamato. Nonostate ci sia addirittura stato il tentativo di alcuni di minimizzare la situazione, il centro è oramai al collasso, come molte altre strutture siciliane che ospitano i cosiddetti migranti. Il duro braccio di ferro fra il governatore Nello Musumeci ed il governo è servito quantomento a far emergere la gravità della questione. Ieri si è tenuto ... Leggi su ilgiornale

angiuoniluigi : RT @Corriere: Lampedusa, chiude l'hotspot. Il rapporto-choc degli ispettori: «Un pavimento di esseri ... - lupettotre : RT @Corriere: Lampedusa, chiude l'hotspot. Il rapporto-choc degli ispettori: «Un pavimento di esseri ... - AvvocatoLorenti : RT @Corriere: Lampedusa, chiude l'hotspot. Il rapporto-choc degli ispettori: «Un pavimento di esseri ... - alicianicol1979 : RT @Corriere: Lampedusa, chiude l'hotspot. Il rapporto-choc degli ispettori: «Un pavimento di esseri ... - RobertoRenga : RT @Corriere: Lampedusa, chiude l'hotspot. Il rapporto-choc degli ispettori: «Un pavimento di esseri ... -

Ultime Notizie dalla rete : pavimento esseri "Un pavimento di esseri umani": così è ridotto l'hotspot di Lampedusa il Giornale Le soluzioni sottili e autolivellanti Laterlite per pavimenti radianti e lisciatura di fondi irregolari

03/09/2020 - La posa in basso spessore è una caratteristica sempre più richiesta dal mercato del recupero, così come ad esempio nella realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento, og ...

Chi deve pagare la sostituzione dei pavimenti?

Concedere un immobile in locazione non significa solamente trarre un guadagno dal canone che il conduttore deve pagare, ma anche rispettare alcuni obblighi che la legge impone in capo al proprietario.

03/09/2020 - La posa in basso spessore è una caratteristica sempre più richiesta dal mercato del recupero, così come ad esempio nella realizzazione di sistemi di riscaldamento radiante a pavimento, og ...Concedere un immobile in locazione non significa solamente trarre un guadagno dal canone che il conduttore deve pagare, ma anche rispettare alcuni obblighi che la legge impone in capo al proprietario.