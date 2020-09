Turchia, la Cassazione ordina di scarcerare subito l’avvocato attivista per i diritti Aytac Unsal: è in sciopero della fame da 213 giorni (Di giovedì 3 settembre 2020) La Corte di Cassazione turca ha ordinato l’immediata scarcerazione per motivi di salute dell’avvocato Aytac Unsal, che da 213 giorni è in sciopero della fame per protestare contro la sua condanna a 10 anni e mezzo per “associazione terroristica“. La decisione arriva a una settimana dalla morte in carcere della collega Ebru Timtik dopo 238 giorni di digiuno. I giudici hanno stabilito che Unsal debba essere “immediatamente liberato” alla luce del “pericolo che rappresenta per la sua vita la permanenza in prigione“. Nei giorni scorsi, i medici avevano lanciato l’allarme sul deterioramento delle condizioni generali del legale ... Leggi su ilfattoquotidiano

