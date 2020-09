Tour de France 2020, ordine di arrivo e classifica sesta tappa: trionfa Alexey Lutsenko (Di giovedì 3 settembre 2020) Alexey Lutsenko si aggiudica la sesta tappa del Tour de France 2020, scattata da Le Teil e giunta dopo 191 km a Mont Aigoual. Il corridore kazako dell’Astana vince in solitaria nel secondo arrivo in salita di questa edizione numero 107 della Grande Boucle. Prima vittoria per lui in stagione nonché ventisettesima in carriera. Chiude al secondo posto lo spagnolo Herrada, mentre Van Avermaet conclude il podio. Alaphilippe attacca a 500 metri dal’arrivo e termina dietro Powless. LA classifica GENERALE AGGIORNATA DOPO LA sesta tappa L’ordine di arrivo della sesta ... Leggi su sportface

