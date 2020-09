Toninelli: «Fossimo stati all’opposizione avremmo protestato contro il rinnovo dei vertici dei servizi segreti» | VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Tu chiamale se vuoi, incoerenze. Questa mattina, in collegamento con Coffee Break su La7, Danilo Toninelli è stato sollecitato nel dare una risposta sull’atteggiamento del suo partito – il Movimento 5 Stelle – dopo la decisione del governo di porre la questione di fiducia sul Dl Covid. Una mossa che ha impedito la discussione di alcuni emendamenti – anche pentastellati – come quello del rinnovo dei vertici dei servizi segreti. E la replica dell’ex ministro mostra le differenze tra lo stare al governo e lo stare all’opposizione. LEGGI ANCHE > Toninelli esulta per la (non) revoca ai Benetton facendo il «Gioca Jouer» VIDEO Il tema era un altro: si parlava della gestione dell’emergenza Covid. E ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Toninelli Fossimo Toninelli e la verità sulle proteste per i vertici dei servizi segreti | VIDEO Giornalettismo Danilo Toninelli umiliato da Davide Giacalone sul coronavirus: "Ma che razza di ragionamento è?"

"Ma che razza di ragionamento è?". Con una sola frase il giornalista Davide Giacalone mette a suo posto Danilo Toninelli. La scena va in onda a Coffee Break, il programma di La7 condotto da Andrea Pan ...

Cremona Referendum Taglio Parlamentari Toninelli (M5S) e Bodini (Art.Uno) si confrontano Domenica 6 settembre sulle ragioni del SI e del NO

I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere ...

"Ma che razza di ragionamento è?". Con una sola frase il giornalista Davide Giacalone mette a suo posto Danilo Toninelli. La scena va in onda a Coffee Break, il programma di La7 condotto da Andrea Pan ...I siti del welfare, che nascono nel 2002, oltre alle news sul welfare, politica , sindacale ,cultura ecc. sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere ...