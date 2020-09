Steel lascia Counter Strike per Valorant (Di giovedì 3 settembre 2020) Il veterano di Counter Strike Joshua “Steel” Nissan ha annunciato lunedì di volersi ritirare dal gioco. Conosciamo meglio Steel. Uno dei migliori giocatori professionisti di CSGO e degli esports in generale si è visto rovinare la carriera per via di un ban da parte di Valve nel 2015 per via di una combine in un match dell’ormai lontano agosto 2014. Come molti altri giocatori ha deciso di lasciare CSGO per crearsi una carriera in Valorant, il nuovo gioco di punta di Riot Games. Ha già firmato per l’agenzia Prodigy, che tra gli altri sta aiutando anche Nicholas “nitr0” Cannella, Oscar “mixwell” Cañellas Colocho e Adil “ScreaM” Benrlitom a passare da CSGO a Valorant. All’inizio ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : Steel lascia Acciaio in borsa Siderweb Recensione RISING STEEL – “Fight Them All”

Con un titolo che rimanda immediatamente al celebre album di debutto dei Metallica “Kill’Em’All”, i Rising Steel pronunciano la loro scelta stilistica in maniera forte e caparbia, un segno deciso di p ...

U.S. Steel Košice: raggiunto l’accordo con i sindacati sul nuovo contratto collettivo

Quello raggiunto sul nuovo contratto collettivo è un accordo difficile, che ha richiesto ben 25 negoziati tra la direzione dell’acciaieria U.S. Steel Košice e i sindacati. Il precedente contratto era ...

Con un titolo che rimanda immediatamente al celebre album di debutto dei Metallica “Kill’Em’All”, i Rising Steel pronunciano la loro scelta stilistica in maniera forte e caparbia, un segno deciso di p ...Quello raggiunto sul nuovo contratto collettivo è un accordo difficile, che ha richiesto ben 25 negoziati tra la direzione dell’acciaieria U.S. Steel Košice e i sindacati. Il precedente contratto era ...