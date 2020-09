Salgono ancora ricoveri e terapie intensive. Coronavirus, l'ultimo bollettino: non si salva nessuna regione (Di giovedì 3 settembre 2020) Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus. Il bollettino di giovedì 3 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.397 nuovi casi su 92.790 tamponi, a fronte di 10 morti e 289 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 28.915, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (27.290) in attesa di negativizzarsi. Continua però la crescita costante dei numeri ospedalieri che, seppur ancora sotto controllo, iniziano a destare qualche preoccupazione soprattutto perché stavolta sono sparsi su tutto il territorio italiano e non solo in alcune regioni: i ricoverati con sintomi sono 1.505 (+68), mentre quelli in terapia intensiva sono 120 (+11). Per quanto riguarda le regioni, nessuna ha fatto registrare il tanto ambito contagio ... Leggi su liberoquotidiano

