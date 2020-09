Raccomandazioni tecniche per apertura scuole in sicurezza (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile ha diffuso il 31 agosto una nota in cui illustra le Raccomandazioni tecniche per l’uso della mascherina chirurgica a scuola. In premessa, il Cts sottolinea che“l’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte”. Nella sua nota il Cts richiama anche quanto espresso dall’Oms il 21 ... Leggi su udine20

