Napoli, De Laurentiis accusa: “Campionato falsato, servono dimissioni” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il campionato non è ancora cominciato e già piovono polemiche riguardo ai calendari. Dal ritiro del suo Napoli Aurelio De Laurentiis non le ha mandate a dire a Uefa, Fifa e anche alle istituzioni italiane. Il numero uno degli azzurri ha usato parole durissime riguardo alla prossima edizione di Serie A.DE Laurentiis FURIOSOcaption id="attachment 884211" align="alignnone" width="300" De Laurentiis (Getty images)/captionQueste le dichiarazioni raccolte da Goal.com: "Giocare già oggi? La Lega Serie A con le altre dovrebbe dire ai signori del Governo, di tutti i governi europei, ed alla Uefa ‘Noi ci fermiamo'. A noi non sta bene essere comandati da voi che non capite nulla, servono dimissioni. Dovreste essere solo il nostro segretariato. State spremendo il calcio ed i ... Leggi su itasportpress

