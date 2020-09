Meret-Ospina, chi sarà il titolare? Se lo chiede anche la UEFA: sondaggio per i tifosi (Di giovedì 3 settembre 2020) In casa Napoli non è ancora chiara la situazione legata ai portieri: chi sarà il titolare tra David Ospina o Alex Meret? Se l'è chiesto anche la UEFA che, tramite il suo account Twitter dedicato all'Europa Leagu ... Leggi su tuttonapoli

carminemonaco66 : @sscnapoli @ADeLaurentiis Che il card. Sepe vi illumini la mente e vi faccia capire che Meret ci ha fatto vincere l… - DavideDR5 : @SpudFNVPN Ospina Meret Contini Manolas Rahmani Senesi Sokratis Di Lorenzo Hisaj Mario Rui Karbownik Veretout Dem… - WolfMercato : Karbownik sarebbe comunque la riserva di Mario Rui. Ma Gattuso crede molto nell'esperienza (vedi anche la richiesta… - realpeppons : @real_poggio @fanta9news @SerieA @GruppoEsperti @mastelli93 @FantamaniaPlus @league_mmb @NuovaSquadraFC… - Corallino2 : @Napoli_Report @SkySport Mah... come si fa a mettere in discussione meret.. ospina è nettamente inferiore.... -