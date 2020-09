Medicina, al via i test nazionali: nessuna sessione suppletiva (Di giovedì 3 settembre 2020) I test a numero chiuso nazionale avranno inizio con la prova d’ingresso a Medicina del 3 settembre. Non ci sarà nessuna sessione suppletiva, malgrado il ministero abbia all’inizio preso in considerazione questa ipotesi I test a numero chiuso nazionale avranno inizio con la prova d’ingresso a Medicina del 3 settembre. A iscriversi alla prova sono stati in tutto 66.638 (circa duemila candidati in meno rispetto all’anno scorso) in 38 atenei, per 13.072 posti (1.500 in più rispetto all’anno scorso). A Medicina entrerà perciò solo un candidato su cinque. In controtendenza La Sapienza che quest’anno vanta un numero di aspiranti matricole superiore: 6.292 contro 5.733 del 2019. Resta aperto un ... Leggi su zon

