Mafia: Cdm proroga scioglimento comuni Palizzi e Stilo (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) – proroga dello scioglimento dei comuni di Palizzi e Stilo, in provincia di Reggio Calabria. A deciderlo il Cdm, riunito questa sera a Palazzo Chigi. “Il Consiglio dei ministri – si legge nella nota diramata dopo la riunione – su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in ragione della necessità di proseguire l’opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Palizzi e di ... Leggi su calcioweb.eu

