Le tensioni agitano la vigilia del voto per le regionali e il referendum (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella maggioranza il timore in casa Pd è soprattutto per la Toscana dove, come in Puglia, il risultato sembra più in bilico. Un risultato negativo nel turno amministrativo potrebbe essere pericoloso ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : tensioni agitano La fronda M5s agita la maggioranza. E lo scenario '5 a 1' fa tremare il Pd TG La7 Le tensioni agitano la vigilia del voto per le regionali e il referendum

Nella maggioranza il timore in casa Pd è soprattutto per la Toscana dove, come in Puglia, il risultato sembra più in bilico. Un risultato negativo nel turno amministrativo potrebbe essere pericoloso p ...

M5S in allarme: si teme il disimpegno sul referendum e il dopo Regionali

Il Movimento perde un'altra deputata e le acque si agitano in vista degli Stati Generali, che decideranno il nuovo assetto. Ventotto diserzioni al voto sul dl Covid. Diserzioni in aula e terrore di 'p ...

Nella maggioranza il timore in casa Pd è soprattutto per la Toscana dove, come in Puglia, il risultato sembra più in bilico. Un risultato negativo nel turno amministrativo potrebbe essere pericoloso p ...Il Movimento perde un'altra deputata e le acque si agitano in vista degli Stati Generali, che decideranno il nuovo assetto. Ventotto diserzioni al voto sul dl Covid. Diserzioni in aula e terrore di 'p ...