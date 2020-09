L’appello delle ragazze afghane: “Vogliamo andare a scuola” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – “Salvateci dall’analfabetismo”. Questo l’appello giunto da Beshud, cittadina dell’Afghanistan centrale dove 40 ragazze tra i 10 e i 16 anni hanno un sogno: imparare finalmente a leggere e scrivere. Un desiderio che i miliziani estremisti non possono più ostacolare, dato che mesi fa queste ragazze, con le loro famiglie, hanno dovuto lasciare le proprie case e trasferirsi in una regione più sicura. Tuttavia, tra queste adolescenti e la voglia di imparare si è frapposta una nuova sfida: la mancanza di aule scolastiche e insegnanti. Leggi su dire

repubblica : Papa, appello per l'ambiente: rispettare gli accordi sul clima, i Paesi riducano le emissioni [aggiornamento delle… - amnestyitalia : Repressione, torture, pestaggi. In Bielorussia la repressione brutale delle proteste deve finire e i responsabili d… - M5S_Europa : #Acquapubblica: i partiti ascoltino l'appello di @Roberto_Fico. Diamo piena applicazione al #referendum del 2011. I… - Agenzia_Dire : “Salvateci dall’analfabetismo”. Questo l’appello giunto da Beshud, cittadina dell’#Afghanistan centrale dove 40 rag… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Referendum e confessione delle toghe. La corrente di Area democratica vota NO, ma l'appello per il NO al referendum del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello delle “Noi con scotch e vernice perché sia tutto pronto”, tra i maestri alla guerra della scuola post Covid Rep