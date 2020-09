La Ferrari punta sul GP di Monza, Vettel e Leclerc determinati, ‘Faremo il possibile’ (Di giovedì 3 settembre 2020) La Ferrari guarda al Gp di Monza consapevole di non poter fare brutte figure. La gara di casa deve essere onorata e difesa. Digerita la delusione del GP del Belgio, la Ferrari guarda a Monza con la consapevolezza di non potersi permettere brutte figure in occasione della gara di casa. Lo sanno a Maranello e lo sanno bene anche i piloti, che si sforzano di rimanere ottimisti in vista del prossimo impegno stagionale. La Ferrari pensa a Monza, Leclerc: “Non sarà un fine settimana facile…” La luce dei riflettori è quasi tutta su Charles Leclerc, che lo scorso anno a Monza ha scritto una pagina indelebile della storia della Ferrari. Un anno dopo la musica è cambiata. Le Rosse ... Leggi su newsmondo

