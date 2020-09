Jeep - Con la Grand Wagoneer nasce un nuovo brand (Di giovedì 3 settembre 2020) La Jeep riporta in vita lo storico nome Wagoneer, ma non per identificare un singolo modello: stavolta, si parla di un brand di Suv dalta gamma destinati al mercato globale. Per presentare la nuova visione di "American Premium", il costruttore ha realizzato una concept, la Grand Wagoneer, che anticipa le linee della futura ammiraglia a ruote alte che sarà prodotta a Warren, nel Michigan, già a partire dal prossimo anno. E che sarà affiancata da una versione più compatta, la Wagoneer.Estensione premium del brand. Con questa nuova gamma di sport utility, la Jeep punta a conquistare una clientela diversa dagli appassionati di fuoristrada. Le Wagoneer saranno caratterizzate da interni spaziosi e lussuosi, da ... Leggi su quattroruote

Cesar_G_L : @danielortezgz @JotikNarvaez Le ha ido a buscar Luca Zanimacchia con su Jeep - owenbuzzo : @pap1pap @edcguitar @tuttoausilio98 Facevo un esempio con Ever & Samsung. Ci sono mille e più potenziali sponsor ch… - irrisolvibile : @JuveClubLomagna @juventusfc Guarda con piacere, visto che mi trovo ordino anche una Jeep Cherokee sul sito, così m… - bethfuckoff : @supplicolegambe Una volta un tipo con una Jeep, palesemente in torto in una rotatoria, dopo aver avuto l'affronto… - LorenzoOlivier : RT @confundustria: #TORINO #FCA - 'Piena saturazione sulla linea Jeep Renegade e 500X con 20 turni settimanali, sulla linea Compass-Renegad… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Con Jeep Grand Wagoneer Concept, così rinasce il SUV premium made in USA Motor1.com Italia Fca, Melfi: boom di domande per Renegade e 500X

Fca fa le sue previsioni per Melfi (Potenza), previsioni che delineano il lavoro dei prossimi mesi. Proprio oggi, 1° settembre 2020, il Gruppo ha illustrato il piano ai sindacati dell'esecutivo di sta ...

Nuova Jeep Grand Wagoneer: prime immagini ufficiali

Oggi 3 settembre 2020 è una giornata estremamente importante per Jeep. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi infatti la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Auto ...

Fca fa le sue previsioni per Melfi (Potenza), previsioni che delineano il lavoro dei prossimi mesi. Proprio oggi, 1° settembre 2020, il Gruppo ha illustrato il piano ai sindacati dell'esecutivo di sta ...Oggi 3 settembre 2020 è una giornata estremamente importante per Jeep. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi infatti la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Auto ...