I 112 boss e trafficanti liberati durante il lockdown e ancora a casa (Di giovedì 3 settembre 2020) Salvo Palazzolo su Repubblica racconta oggi che a quattro mesi dalla fine del lockdown sono 112 su 223 gli uomini dei clan rimasti ai domiciliari per il 'rischio contagio', nonostante il decreto ... Leggi su today

Il lockdown è finito quattro mesi fa ma 112 dei 223 tra boss e condannati per mafia usciti dal carcere per rischio Covid sono ancora a casa. Altra bufera sulla giustizia gestita dal ministro grillino ...Salvo Palazzolo su Repubblica racconta oggi che a quattro mesi dalla fine del lockdown sono 112 su 223 gli uomini dei clan rimasti ai domiciliari per il “rischio contagio”, nonostante il decreto Bonaf ...